أعلنت قبائل مديرية جبل المحويت بمحافظة صنعاء اليمنية النفير العام ودعم الجبهات بمواجهة العدوان السعودي الاميركي على اليمن.

واستنكرت قبائل جبل المحويت في وقفة نظمتها الاربعاء “الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني، وثمنت “مواقف أبناء جبل المحويت ودورهم في رفد الجبهات بالمال والرجال”، وشدد على “أهمية تضافر الجهود في التحشيد والتعبئة لرفد الجبهات”.

ونوهت القبائل الى ان “الانجازات النوعية لسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية وانتصارات الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات”، وأكدت على “ضرورة مساندة المرابطين في الجبهات بالمال والرجال”.

المصدر: موقع انصار الله