بدء عودة المئات من الأهالي إلى قرية الحميدية في ريف القنيطرة بعد تحريرها وتطهيرها من مخلفات المسلحين – موقع قناة المنار – لبنان
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August 8 2018 - 11:36
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الإدارة الأميركية: فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 % على بضائع صينية بقيمة 50 مليار دولار في 23 من الشهر الحالي
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إسبانيا: خفر السواحل ينقذ 458 مهاجرا كانوا على متن 9 قوارب في مضيق جبل طارق وبحر البوران
أندونيسيا: أكثر من 70 ألف مشرد بعد 3 أيام على الزلزال الذي ضرب جزيرة لومبوك
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وزير الحرب الأميركي جيم ماتيس يعلن تأييده إنشاء قيادة عسكرية مخصصة للفضاء
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في مهرجان الانتصار الذي سيقام الثلاثاء 14آب/اغسطس عند التاسعة مساءً بتوقيت بيروت
بدء عودة المئات من الأهالي إلى قرية الحميدية في ريف القنيطرة بعد تحريرها وتطهيرها من مخلفات المسلحين
منذ 28 mins
8 August، 2018
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