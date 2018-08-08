أكد رئيس اللجنة البرلمانية التشيكية للصداقة مع سورية ستانيسلاف غروسبيتش أن انتصار سورية الكامل على الإرهاب أصبح قريبا جدا مشددا على أن الشعب السوري دافع بشجاعة عن سيادة ووحدة أراضيه.

وقال غروسبيتش في تصريح لصحيفة بروستييفسكا برافدا التشيكية أن سورية “تعرضت لمؤامرة واضحة من قبل الولايات المتحدة والنظامين التركي والسعودي و(إسرائيل) ضد حكومتها الشرعية وسيادة الدولة السورية” مؤكدا أن “هذه المؤامرة أخفقت”.

وشدد غروسبيتش على أن “الانتصار الذي يحققه الجيش العربي السوري والقوى الحليفة له على الإرهاب تتجاوز أهميته الأراضي السورية بكثير”، منوها بالدور الذي تقوم به روسيا في مساعدة سورية.

من جهة ثانية قال رئيس اللجنة الأوروبية في البرلمان السلوفاكي لوبوش بلاها ان “إحياء ذكرى القصف الأمريكي لهيروشيما اليابانية يكشف حقيقة الولايات المتحدة التي لا يمكن محوها من التاريخ رغم كل هذه الدعاية المجنونة التي يتم إنتاجها لتصوير أمريكا كبلد محب للسلام”.

وأضاف بلاها في تعليق له ان “الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة في العالم التي استخدمت السلاح النووي لقتل مئات الآلاف من اليابانيين في نهاية الحرب العالمية الثانية”، مشيرا إلى أنه “ما من أحد ممن تصوره الدعاية الغربية على أنه متوحش وعنيف قام بمثل هذا العمل، وإنما من قام بذلك هم الوحوش والقتلة والمجانين من المحافظين الأمريكيين”.

المصدر: وكالة سانا - سوريا