طرح تطبيق التراسل الفوري الأشهر “واتسآب” تحديثا جديدا لإحدى منصاته، والتي تفرض قيودا، وصفت بـ”الصادمة” على مستخدميها.

وأشار موقع “إم إس باور يوزر” التقني المتخصص إلى أن التحديث الجديد لـ”واتسآب” مخصصا لنسخة الويب المخصصة للحواسيب الشخصية أو المحمولة.

وقالت إن التحديث الجديد لنسخة “واتسآب” المكتبية أو “واتسآب ويب”، تفرض قيودا “صارمة” على إعادة إرسال الرسائل إلى مستخدمي التطبيق.

ويسمح التحديث الجديد بإمكانية إعادة إرسال أي رسالة عبر “واتسآب” إلى 20 شخصا فقط، ولا يسمح بنشرها على نطاق واسع.

ويسعى الإجراء الجديد من “واتسآب” إلى معالج قضية انتشار الأخبار المزيفة عبر التطبيق، وانتشار الروابط التي تحمل برمجيات خبيثة أو الروابط المشبوهة، بحسب توصيف الموقع لها.

وبمجرد محاولة المستخدم فتح نسخة “واتسآب ويب” سيتم تحميل التحديث الجديد، الذي سيتضمن التغييرات المتعلقة بإعادة إرسال الرسائل، بالإضافة إلى عدد من التحسينات المختلفة التي تجعله أقرب إلى نسخة الهواتف الذكية.

المصدر: سبوتنيك