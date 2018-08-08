أصدر أحد أكبر البنوك في العالم تحذيرا مفاده أن موارد الأرض المفترضة لعام 2018 تنفد قبل نهايته بفترة كبيرة، مشيرا إلى أن ذلك يظهر أن الحكومات والشركات على حد سواء غير مستعدين بعد للتعامل بشكل جدي مع تداعيات تغير المناخ.

وذكر تقرير محللي بنك “إتش أس بي سي” في تقرير، أن العالم عبر في الأول من أغسطس الجاري نقطة حرجة للغاية، هي، يوم تجاوز موارد الأرض أو بالإنجليزية، Earth Overshoot Day، وذلك حسبما ذكرت مجلة “بيزنيس إنسايدر” الأميركية، الأربعاء.

ويعني يوم تجاوز موارد الأرض، أن الطلب السنوي على الموارد الطبيعية زاد عن عما يمكن للأرض تعويضه، وهذا يعني أن سكان العالم استهلكوا جميع موارد الكوكب لهذا العام في غضون 7 أشهر فقط.

واعتبر المحللون أن هذه النتائج تظهر أن الحكومات والشركات غير جاهزة للتعامل مع تغيرات المناخ، ولا تستخدم الموارد الطبيعية بكفاءة.

وبدأت بنوك عدة ومسؤولو إدارات الأصول، مؤخرا، في ادخال مخاطر التغير المناخي في عملية صناعة القرار الخاصة بهم، حيث تدق ناقوس خطر عالميا بشكل واضح في أبحاثها.

المصدر: سكاي نيوز