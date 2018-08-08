إعتبرت “جبهة العمل الاسلامي” أن “اغتيال الموساد الاسرائيلي للعالم السوري عزيز أسبر يأتي ضمن سياق الحرب الكونية المفروضة على سوريا، والتي تستهدف أيضا العلماء وأصحاب العقول الفذة والجهابذة، وذلك لإجهاض سوريا من الداخل بعد اندحار الارهاب التكفيري وخسارته وانهزامه شر هزيمة”.

وأشارت في بيان إلى “أن كل جرائم العدو الصهيوني واعتداءاته لن تمر دون عقاب مهما طال الزمن، وأن محور المقاومة في المنطقة قادر على مواجهته وتلقينه الدرس القاسي الذي يجعله يندم لاحقا على كل أفعاله وجرائمه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام