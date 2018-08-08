قوى الامن الداخلي: ضبط 923 مخالفة سرعة زائدة امس عن طريق الرادار(الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 8 2018 - 09:22
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وزارة الامن الايرانية: إحباط عمليتين إرهابيتين في محافظتي كردستان وخوزستان قبل تنفيذهما
وزارة الامن الايرانية: تم إحباط خطة لنقل كميات كبيرة من المواد المتفجرة لتنفيذ تفجيرات متلاحقة في البلاد
وزارة الامن الايرانية: القبض على 6 عناصر وضبط أسلحة وقنابل يدوية وأحزمة ناسفة ومناظير ليلية كانت بحوزتهم
رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني: خطوات الرئيس الامريكي مضرة بأمن المنطقة وهو ينتهج سلوكا عدوانيا لن يبقى دون رد
لاريجاني: الدول الأوروبية طلبت من طهران عدم الإنسحاب من الإتفاق النووي وتم الإتفاق على إجراء مباحثات لتحسين التعاون
وزير التجارة الياباني: نتفاوض مع أمريكا للحصول على إعفاء من العقوبات المفروضة على الواردات النفطية الإيرانية
الرئيس الأميركي دونالد ترامب: أي جهة تتعامل تجاريا مع إيران لن يكون بإمكانها التعامل تجاريا مع الولايات المتحدة
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو العلاقات الثنائية وسبل حل الخلافات
وحدات الجيش السوري تحبط هجوماً للارهابيين نحو قرية الحياة بريف اللاذقية الشمالي الشرقي وتكبد الارهابيين خسائر كبيرة
القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخا باليستيا قصير المدى على تجمعات للغزاة والمرتزقة في الساحل الغربي
المتحدّث باسم أنصار الله: نحمّل العدوان المسؤولية عن تدهور قيمة الريال اليمني وما ينجم عن ذلك من تداعيات على الشعب
الأمم المتحدة تحذّر من خطر تفشي الكوليرا في اليمن بعد الهجوم الأخير على مستشفى الحديدة
وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية تتصدى لمحاولة تقدم لقوى العدوان على مناطق في محافظة لحج
مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية تستهدف تجمعات قوى العدوان في التحيتا بالساحل الغربي وتحقق اصابات مباشرة
الإدارة الأميركية: فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 % على بضائع صينية بقيمة 50 مليار دولار في 23 من الشهر الحالي
الشرطة الأوروبية توقف 7 أشخاص يشتبه بضلوعهم في تهريب مئات المهاجرين غير الشرعيين إلى فرنسا
أندونيسيا: أكثر من 70 ألف مشرد بعد 3 أيام على الزلزال الذي ضرب جزيرة لومبوك
وزير الحرب الأميركي جيم ماتيس يعلن تأييده إنشاء قيادة عسكرية مخصصة للفضاء
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حزب الله يحيي الذكرى السنوية الـ12 للانتصار التاريخي بإقامة مهرجان "بكم ننتصر" يوم الثلاثاء المقبل في الضاحية الجنوبية لبيروت ـ الجاموس، باحة عاشوراء
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في مهرجان الانتصار الذي سيقام الثلاثاء 14آب/اغسطس عند التاسعة مساءً بتوقيت بيروت
قوى الامن الداخلي: ضبط 923 مخالفة سرعة زائدة امس عن طريق الرادار(الوكالة الوطنية للاعلام)
منذ 49 mins
8 August، 2018
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