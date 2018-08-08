دعت الولايات المتحدة الثلاثاء، موسكو إلى الانسحاب من منطقتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية الجورجيتين الانفصاليتين اللتين اعترفت روسيا باستقلالهما قبل عشر سنوات واحتفظت منذ ذلك الحين بوجود عسكري كبير فيهما.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت خلال مؤتمر صحافي إن “هاتين المنطقتين جزء من جورجيا، وليستا جزءا من روسيا”.

وأضافت “تواصل الولايات المتحدة دعم سيادة جورجيا ووحدتها الإقليمية ضمن الحدود المعترف بها دوليا”.

وتابعت ناورت “إن الولايات المتحدة تدعو روسيا إلى سحب قواتها إلى مواقعها التي حددها اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2008”.

وانقطعت العلاقات الدبلوماسية بين موسكو وتبيليسي بعد حرب خاطفة بينهما في 2008اجتاحت فيها القوات الروسية جزءا من جورجيا وأبقت قوات في منطقتين انفصاليتين جورجيتين حدوديتين مواليتين لها هما أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، اللتين اعترفت باستقلالهما.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية