عناوين الصحف اللبنانية
* الأخبار
– إجازة من المقاومة»: طريق التطبيع في برلين
– واشنطن تسعى لتعديل مهام «اليونيفيل»
* البناء
– المواجهة الأميركية الإيرانية تتصاعد مع العقوبات ورفض طهران عرض ترامب التفاوضي
– الحريري ينفي تأخير الحكومة… وتساؤلات حول وساطة فرنسية جديدة بينه وبين السعودية
– وزراء الداخلية والاقتصاد والطاقة للحزم مع أصحاب المولدات… وبري يطلب إلغاء توسعة كورنيش صور
* المستقبل
– نحن ضحّينا كثيراً.. وعلى كل الأفرقاء أن يتواضعوا لمصلحة البلد» لحريري: العُقد داخلية لا عربية ولا غربية
* اللواء
– التنازلات الوهمية» تعطِّل التأليف.. وباسيل يهدِّد بتحركات!
– الحريري يؤكّد التضامن مع السعودية.. وعون يستعد لإجتماعات بنيويورك
* الأنوار
– الحريري يهتم بمشاكل الكهرباء… ومواجهة بين الحكومة واصحاب المولدات
* الجمهورية
– التأليف يتوارى خلف العقوبات و “العدادات”
* النهار
– التأزم يبلغ التلويح بالشارع “لفك أسر لبنان!”
* الديار
– حزب الله لن يعود من سوريا طالما الحرب على الإرهاب لم تنته
– الحسابات الرئاسيّة تطغى على توزيع الحصص
اسرار الصحف اللبنانية
* النهار
– للمرّة الأولى تُبدي الدولة حزماً في موضوع ضبط أصحاب مولّدات الكهرباء وتحميل البلديّات مسؤوليّتها في هذا المجال ممّا سيولّد مواجهة في المدن والقرى.
– كشف رئيس “جمعيّة أصدقاء الجامعة اللبنانيّة” أن الاتحاد الأوروبي هدّد بعدم الاعتراف بشهادة الجامعة الوطنيّة إذا لم تقم بإصلاح مناهجها خلال ثلاث سنوات.
– غرّد المستشار الإعلامي السابق في رئاسة الجمهوريّة جان عزيز طالباً إلى النائب جميل السيّد الاعتذار عمّا فعله في 7 آب 2001 والاعتراف بخطأه.
* البناء
– شكا مواطنون في مناطق عدة في ضواحي العاصمة من انقطاع التيار الكهربائي بصورة عشوائية، الأمر الذي زاد من استهلاك الطاقة بواسطة الاشتراكات في المولدات ما دفع اصحاب هذه المولدات إلى رفع قيمة الفاتورة الشهرية أكثر من ضعف ما كانوا يتقاضونه في السابق، وطالب الشاكون بمعالجة سريعة لهذا الأمر الذي فاقم الأعباء المعيشية أكثر وأكثر.
- توقعت مصادر دبلوماسية تنشيط حركة الاتصالات لتشكيل الحكومة العراقية بعد الانتهاء من الفرز النهائي للأصوات. ولفتت إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة في العراق قد يُبصر النور مطلع الخريف، ويعكس التوازنات الجديدة في المنطقة في ظل التجاذب الأميركي الإيراني والاشتباك الإيراني السعودي. وقالت المصادر قد يكون لتشكيل الحكومة العراقية مفعول التعبير عن زمن تسويات أو مواجهة قاسية.
* الجمهورية
– يتواصل العمل بعيداً من الإعلام على حل أزمة دخلت عامها الأوّل.
– عُقد اجتماع بين قطب كبير وأحد النواب تمّ خلاله تبديد شوائب العلاقة بين النائب وجهة سياسية.
– يراقب فريق سياسي كبير باهتمام واسع التطورات السلبية التي تشهدها العلاقة بين عاصمة كبرى وإحدى العواصم الإقليمية الفاعلة.
* اللواء
– ربطت مصادر دبلوماسية بين مهمة إنسانية لموظف لبناني غير مدني في دولة إقليمية وشرائط التفاوض مع هذه العاصمة من قبل دولة كبرى.
– معظم الوزراء عادوا إلى مكاتبهم يمارسون تصريف الأعمال، وكأن الحكومة غير مستقيلة وضاربين بالدستور عرض الحائط.
– يرفض مرجع كبير الخوض في ما يجري داخل مؤسسة تعليمية عليا، ويترك الأمر لمقربين للمتابعة.
* المستقبل
– يقال إن مصادر في موسكو تقول إن المبادرة الروسية تحتاج الى مدة زمنية لتنفيذها لأن جزءاً كبيراً من العودة يحتاج الى تأمين المناطق وهذا بدوره مرتبط بالمساعدات الدولية لإعمار سوريا.
المصدر: صحف