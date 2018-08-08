عناوين الصحف اللبنانية

* الأخبار



– إجازة من المقاومة»: طريق التطبيع في برلين

– واشنطن تسعى لتعديل مهام «اليونيفيل»

* البناء



– المواجهة الأميركية الإيرانية تتصاعد مع العقوبات ورفض طهران عرض ترامب التفاوضي

– الحريري ينفي تأخير الحكومة… وتساؤلات حول وساطة فرنسية جديدة بينه وبين السعودية

– وزراء الداخلية والاقتصاد والطاقة للحزم مع أصحاب المولدات… وبري يطلب إلغاء توسعة كورنيش صور

* المستقبل



– نحن ضحّينا كثيراً.. وعلى كل الأفرقاء أن يتواضعوا لمصلحة البلد» لحريري: العُقد داخلية لا عربية ولا غربية

* اللواء

– التنازلات الوهمية» تعطِّل التأليف.. وباسيل يهدِّد بتحركات!

– الحريري يؤكّد التضامن مع السعودية.. وعون يستعد لإجتماعات بنيويورك

* الأنوار



– الحريري يهتم بمشاكل الكهرباء… ومواجهة بين الحكومة واصحاب المولدات

* الجمهورية



– التأليف يتوارى خلف العقوبات و “العدادات”

* النهار



– التأزم يبلغ التلويح بالشارع “لفك أسر لبنان!”

* الديار

– حزب الله لن يعود من سوريا طالما الحرب على الإرهاب لم تنته

– الحسابات الرئاسيّة تطغى على توزيع الحصص

اسرار الصحف اللبنانية

* النهار‎

– للمرّة الأولى تُبدي الدولة حزماً في موضوع ضبط أصحاب مولّدات الكهرباء وتحميل البلديّات مسؤوليّتها في هذا ‏المجال ممّا سيولّد مواجهة في المدن والقرى‎.

– كشف رئيس “جمعيّة أصدقاء الجامعة اللبنانيّة” أن الاتحاد الأوروبي هدّد بعدم الاعتراف بشهادة الجامعة الوطنيّة إذا لم ‏تقم بإصلاح مناهجها خلال ثلاث سنوات‎.

– غرّد المستشار الإعلامي السابق في رئاسة الجمهوريّة جان عزيز طالباً إلى النائب جميل السيّد الاعتذار عمّا فعله في 7 ‏آب 2001 والاعتراف بخطأه‎.‎

* البناء‎



– شكا مواطنون في مناطق عدة في ضواحي العاصمة من انقطاع التيار الكهربائي بصورة عشوائية، الأمر الذي زاد من ‏استهلاك الطاقة بواسطة الاشتراكات في المولدات ما دفع اصحاب هذه المولدات إلى رفع قيمة الفاتورة الشهرية أكثر ‏من ضعف ما كانوا يتقاضونه في السابق، وطالب الشاكون بمعالجة سريعة لهذا الأمر الذي فاقم الأعباء المعيشية أكثر ‏وأكثر‎.

‎- توقعت مصادر دبلوماسية تنشيط حركة الاتصالات لتشكيل الحكومة العراقية بعد الانتهاء من الفرز النهائي للأصوات. ‏ولفتت إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة في العراق قد يُبصر النور مطلع الخريف، ويعكس التوازنات الجديدة في ‏المنطقة في ظل التجاذب الأميركي الإيراني والاشتباك الإيراني السعودي. وقالت المصادر قد يكون لتشكيل الحكومة ‏العراقية مفعول التعبير عن زمن تسويات أو مواجهة قاسية‎.‎

* الجمهورية‎



– يتواصل العمل بعيداً من الإعلام على حل أزمة دخلت عامها الأوّل‎.

– عُقد اجتماع بين قطب كبير وأحد النواب تمّ خلاله تبديد شوائب العلاقة بين النائب وجهة سياسية‎.

– يراقب فريق سياسي كبير باهتمام واسع التطورات السلبية التي تشهدها العلاقة بين عاصمة كبرى وإحدى العواصم ‏الإقليمية الفاعلة‎.‎

* اللواء‎



– ربطت مصادر دبلوماسية بين مهمة إنسانية لموظف لبناني غير مدني في دولة إقليمية وشرائط التفاوض مع هذه ‏العاصمة من قبل دولة كبرى‎.

– معظم الوزراء عادوا إلى مكاتبهم يمارسون تصريف الأعمال، وكأن الحكومة غير مستقيلة وضاربين بالدستور عرض ‏الحائط‎.

– يرفض مرجع كبير الخوض في ما يجري داخل مؤسسة تعليمية عليا، ويترك الأمر لمقربين للمتابعة‎.‎

* المستقبل‎



– يقال إن مصادر في موسكو تقول إن المبادرة الروسية تحتاج الى مدة زمنية لتنفيذها لأن جزءاً كبيراً من العودة يحتاج ‏الى تأمين المناطق وهذا بدوره مرتبط بالمساعدات الدولية لإعمار سوريا‎.

المصدر: صحف