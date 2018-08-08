دعت أوسيتيا الجنوبية الرؤساء، الروسي فلاديمير بوتين، والسوري بشار الأسد، والفنزويلي نيكولاس مادورو، لحضور الاحتفال بالذكرى الـ10 لاعتراف بلدانهم باستقلال الجمهورية عن جورجيا.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة في أوسيتيا الجنوبية دينا غاسييفا، إن أكثر من 80 دعوة وجهها رئيس أوسيتيا الجنوبية أناتولي بيبيلوف، بأسماء كبار المسؤولين الروس لحضور الاحتفال بالذكرى العاشرة لاعتراف روسيا باستقلال أوسيتيا الجنوبية الموافقة لـ26 أغسطس.

كما ذكرت المتحدثة أن دعوات وجهت إلى رؤساء جميع الدول الصديقة لأوسيتيا الجنوبية، من بينهم “رؤساء أبخازيا ونيكاراغوا وصربيا، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وترانسنيستريا وقرة باغ”.

وكان الجيش الجورجي اجتاح في الـ 8 آب/أغسطس أوسيتيا الجنوبية، التي أعلنت أسوة بأبخازيا انفصالها عن تبليسي منذ بداية التسعينيات، في محاولة لحسم الخلاف عسكريا، وهاجم قوات حفظ السلام الروسية المتمركزة على خط التماس بين الجانبين.

وردت روسيا على العدوان الجورجي بإرسال قوات إلى أوسيتيا الجنوبية، وصدت الهجوم الجورجي وتقدمت إلى عمق جورجيا باتجاه عاصمتها تبليسي بهدف إبعاد الجيش الجورجي عن الحدود مع أوسيتيا الجنوبية.

وأفسحت المجال أمام الجهود الدبلوماسية لتسوية الأزمة، معلنة بعد أيام من العدوان الجورجي عن اعترافها بأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا جمهوريتين مستقلتين.

المصدر: وكالات