أعلنت تبليسي أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أكد للرئيس الجورجي غيورغي مارغويلاشفيلي، دعم واشنطن القوي لوحدة أراضي جورجيا في حدود الدولة المعترف بها دوليا.

وقال المكتب الصحفي للرئاسة الجورجية: “خلال محادثة هاتفية مع الرئيس مارغويلاشفيلي، أعرب مايك بومبيو عن دعمه القوي لسيادة جورجيا وسلامة أراضيها، ودعم التطور الديمقراطي للبلاد وتنفيذ الإصلاحات”.

كما ذكر أن الرئيس الجورجي شكر بومبيو على “الدعم الذي تقدمه الإدارة الأمريكية لجورجيا”.

وتتعاون جورجيا مع الولايات المتحدة منذ عام 1992 في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة، ومنذ أواخر التسعينيات في مجالي “الدفاع والأمن”.

المصدر: وكالات