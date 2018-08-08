بحث وزيرا الدفاع التركي خلوصي أكار ونظيره الأمريكي جيمس ماتيس، العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وتبادل أكار وماتيس، في اتصال هاتفي جرى بينهما، وجهات النظر حول قضايا تتعلق بالدفاع الثنائي، وسوريا، ومكافحة الإرهاب.

وبدأت قوات تركية وأمريكية في حزيران/يونيو الماضي، بتسيير دوريات مستقلة على طول الخط الفاصل بين مناطق “درع الفرات” ومدينة منبج السورية بموجب اتفاق توصل إليه الجانبان، يتضمن إخراج المسلحين الأكراد من المنطقة، وتوفير الأمن والاستقرار فيها.

وتمر العلاقات التركية الأمريكية بفترة من التوتر في أعقاب فرض الولايات المتحدة عقوبات على وزيري الداخلية والدفاع التركيين لعدم إطلاقهما سراح القس الأمريكي أندرو برانسون، الذي يواجه اتهامات بالإرهاب في تركيا.

المصدر: وكالات