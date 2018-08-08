اصدرت حركة فتح وقوات الأمن الفلسطيني البيان الآتي: “بعد أن سلم المطلوب للدولة اللبنانية إبراهيم نظمي الصالح الملقب بـ”أبو صالح” نفسه طوعا إلى حركة “فتح” في منطقة صور، قامت قيادة حركة “فتح” وقوات “الأمن الوطني الفلسطيني” في منطقة صور بتسليمه للارتباط الفلسطيني، وبدوره تولى مسؤول الارتباط الفلسطيني تسليمه إلى الجهات المعنية في مخابرات الجيش اللبناني.

وقد جددت قيادة حركة “فتح” في منطقة صور التأكيد على أنها ستواصل أداء دورها في السهر على حماية شعبنا ومخيماتنا، والعمل على ملاحقة جميع المتورطين في العبث بأمن واستقرار مجتمعنا الفلسطيني”.

المصدر: الوكالة الوطنية