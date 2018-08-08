اعلنت مصادر مدنية وعسكرية العثور الثلاثاء على جثث 14 شخصا في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية قرب مدينة بني، كان أبلغ عن خطفهم من قبل مجموعة مسلحة.

وقال متحدث باسم الجيش الكونغولي لوكالة فرانس برس “تم العثور على جثث الاشخاص الـ14 المخطوفين، وهي مدفونة”.

واكدت ثلاثة مصادر مدنية العثور على الجثث الـ14 في منطقة بني، التي شهدت انتشارا جديدا لوباء ايبولا القاتل ابتداء من الاول من آب/اغسطس.

ووجهت جميع المصادر اصابع الاتهام الى القوات الديموقراطية المتحالفة الاوغندية المتمردة على الحكومة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية