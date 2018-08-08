أفادت وكالة “سانا” نقلا عن مصدر في الجيش السوري بأن قواته العاملة في الريف الشمالي الشرقي لمحافظة اللاذقية أحبطت هجوما للمسلحين على نقاط الجيش شمال ناحية الربيعة.

وأضاف المصدر أن المسلحين حاولوا شن الهجوم في اتجاه قرية الحياة، لكن وحدات من الجيش السوري أفشلته وكبدت المهاجمين خسائر فادحة في الأفراد والعتاد.

من ناحية أخرى، دمرت وحدات من الجيش السوري تحصينات هندسية ونقاط تمركز للتنظيمات الإرهابية في أقصى الريف الشمالي لمحافظة حماة، وتحديدا في قرية لحايا وبلدة اللطامنا، وقطعت عددا من خطوط إمداد المسلحين على اتجاه ريف إدلب الجنوبي، وذلك في إطار التمهيد المدفعي والناري الذي يستهدف مناطق انتشار الإرهابيين في المنطقة.

وفي محافظة السويداء تابع الجيش السوري تقدمه في اتجاه بادية السويداء تزامنا مع تنفيذ عمليات على أوكار ومقار إرهابيي “داعش” فيها وتمشيط مساحات واسعة منها لتطهيرها من البؤر المتبقية من التنظيم.

وانتشر الجيش على بعض المحاور إلى عمق 15 كم من الريف الشرقي والشمالي الشرقي للمحافظة مع سيطرتها على عدد من التلال والمناطق الحاكمة ما جعلها تسيطر ناريا على مساحات واسعة في عمق البادية شرقا.

وبسطت وحدات الجيش والقوات الرديفة سيطرتها على مناطق الطمثونة وحاوية العبد ووادي اللحف وأرض الزبيريات ورسوم المناطير ووداي الشام وراس الجمرة في الريف الشرقي والشمالي الشرقي والجنوبي الشرقي لمحافظة السويداء.

المصدر: سانا