تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرح مقترح جديد على الكونغرس خلال الأسابيع المقبلة، يقتضي تقييد منح الجنسية الأمريكية للأجانب، وزيادة الشروط المطلوب منهم استكمالها.

كما يفرض المقترح شروطا إضافية للحصول على البطاقة الخضراء بطاقة الإقامة الدائمة التي تمتد لـ10 أعوام، حسب ما كشفته شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية الثلاثاء، استنادا إلى 4 مصادر في الإدارة الأمريكية لم تسمها.

وأضافت الشبكة أن هذه الخطوة لا تحتاج إلى موافقة الكونغرس، بل جزء من خطة مستشار الرئيس الأمريكي ستيفن مولر للحد من عدد المهاجرين اللاشرعيين الذين تتم تسوية أوضاعهم في الولايات المتحدة بشكل سنوي.

وذكرت “إن بي سي نيوز”، أن المقترح سيقيّد الحصول على الجنسية أو الإقامة الدائمة للمهاجرين الذين استفادوا من برامج الرعاية الاجتماعية الشعبية، كبرنامج “أوباما كير” للرعاية الصحية.

واعتبرت الشبكة استنادا لباحثين في مجال الهجرة، أن هذا المقترح سيكون أكبر تغيير في نظام الهجرة القانونية منذ عقود، حيث سيؤثر على أكثر من 20 مليون مهاجر في الولايات المتحدة، وسيكون له أثر كبير على المهاجرين الذين يعملون في وظائف منخفضة الدخل.

وحسب السلطات الأمريكية، فإنه خلال 2016 حصل 1.2 مليون مهاجر على بطاقة الإقامة، كما حصل 753 ألفا و60 مهاجرا على الجنسية الأمريكية.

وتعتبر مسألة الحد من أعداد المهاجرين في الولايات المتحدة، وبناء الجدار العازل على الحدود مع المكسيك من أبرز الوعود التي قطعها ترامب، خلال حملته الانتخابية في 2016.

المصدر: وكالة الاناضول