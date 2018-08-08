نيويورك تايمز عن مسؤول أمني: “الموساد” يقف خلف اغتيال العالم السوري عزيز اسبر

أشارت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، أن جهاز “الموساد” يقف خلف عملية اغتيال العالم السوري الدكتور عزيز اسبر من خلال تفجير سيارته السبت الماضي. ونقلت الصحيفة الأميركية، عن “مسؤول استخباراتي في الشرق الأوسط”، بأن فرضية تنفيذ جهاز “الموساد الإسرائيلي” لها أساس من الصحة حيث أن “الموساد” كان يتتبع السيد اسبر لفترة ...