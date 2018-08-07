اعلنت منظمة “مراسلون بلا حدود” أن ثلاثة صحافيين اعتقلوا الثلاثاء في بيلاروسيا اثر مداهمة مقرات وسيلتين اعلاميتين مستقلتين متهمتين باستخدام أخبار وكالة أنباء رسمية من دون اشتراك.

وقالت لجنة التحقيق البيلاروسية في بيان إن صحافيين اثنين من موقع الاخبار توت-باي وصحافية تعمل في وكالة بيلابان اعتقلوا. واضاف المصدر نفسه أن التهمة التي وجهت الى هاتين الوسيلتين الاعلاميتين هي الاستفادة من خدمات وكالة بلتا الرسمية للانباء من دون دفع بدل الاشتراك.

وقالت رئيسة تحرير وكالة بيلابان “نحن غير مشتركين في وكالة بلتا الا اننا نستخدم بعض اخبارها بعد الحصول على اذن منها”، مضيفة “أن القول بأننا نستغل الوكالة أمر سخيف”.

ونددت منظمة “مراسلون بلا حدود” في بيانها بالمداهمات واعتبرتها “غير متناسبة على الاطلاق مع التهم الموجهة”.

وقال يوهان بير المسؤول عن اوروبا الشرقية في المنظمة، حسب ما جاء في البيان “لا يمكن أن يكون ما حصل الا عبارة عن اجراءات ترهيب لوسائل الاعلام المستقلة وسط أجواء متزايدة من الضغوط على الاصوات المنتقدة”.

كما دعا مجلس أوروبا الى إجراء “تحقيق سريع وشفاف” والى اطلاق سراح الصحافيين المعتقلين.

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية البيلاروسية اناتولي غلاز ان “المسألة لا علاقة لها بالسياسة ولا بحرية التعبير”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية