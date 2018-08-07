فيما يلي أبرز التطورات الميدانية في سوريا ليوم الثلاثاء في 7-8-2018.

حماة وريفها:

ـ استهدف الجيش السوري بالقصف المدفعي، مواقع المجموعات المسلحة في مدينة اللطامنة وقرية لحايا في ريف حماه الشمالي، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المسلحين وتدمير أسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم، بالإضافة إلى تدمير تحصينات هندسية ونقاط تمركز كانت تتخذها المجموعات المسلحة للرصد والقنص والتسلل نحو مواقع الجيش للاعتداء عليها في المنطقة.

ـ استهدف مسلَّحون مجهولون بقذيفة صاروخية، مقراً لـ “الجبهة الوطنية للتحرير” في قرية المصاصنة بريف حماه الشمالي.

اللاذقية وريفها:

ـ أحبط الجيش السوري هجوماً للمجموعات الإرهابية على اتجاه قرية الحياة شمال ناحية الربيعة بريف اللاذقية الشمالي الشرقي، وكبد الإرهابيين المهاجمين خسائر فادحة في العتاد والمعدات والأفراد.

درعا وريفها:

ـ أدخلت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري قافلة مساعدات مؤلفة من 24 شاحنة إلى مدينة نوى بريف درعا الشمالي الغربي، محمّلة بـ 5000 سلة غذائية ومثلها أكياس طحين مقدمة من برنامج الأغذية العالمي.

القنيطرة وريفها:

ـ عاد المئات من الأهالي إلى قراهم وبلداتهم في جباتا الخشب، طرنجة، أوفانيا وعين البيضة بريف القنيطرة بعد تأمينها من قبل وحدات الجيش السوري.

السويداء وريفها:

ـ قُتل أكثر من 16 مسلحاً من داعش ودُمرت 6 آليات لهم خلال المعارك مع الجيش السوري في ريفي السويداء الشرقي والشمالي الشرقي، خلال اليومين الماضيين، بحسب “المرصد السوري المعارض”.

الرقة وريفها:

– قُتلَ 5 مسلحين من “قسد” ودُمرت آلية لهم، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحو داعش، في محيط قرية الارتوازية قرب بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي، كما أُصيب شخص إثر إطلاق مسلحي “قسد” النار عليه أثناء مداهمتهم قرية حويجة عبدي جنوب مدينة تل أبيض بالريف ذاته، لأسباب مجهولة.

ـ أُصيب شخصان جراء انفجار مستودع ذخيرة لـ “قسد” قرب بنايات “الجميلي” في مدينة الرقة.

ـ أُصيب شخص جراء انفجار لغم به من مخلفات داعش في حي التوسعية بمدينة الرقة.

– اعتقلت “قسد” 4 شبان عند حديقة الرشيد في مدينة الرقة، لسوقهم لـ “التجنيد الإجباري”.

دير الزور وريفها:

ـ أجبرت “قسد” أصحاب المحلات التجارية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها بريف دير الزور الشمالي الغربي، على طلاء أبواب محلاتهم بألوان “علمها”.

حلب وريفها:

– سقطت عدة قذائف صاروخية على حيي شارع النيل والزهراء في مدينة حلب، مصدرها المجموعات المسلحة.

ـ عُثر على جثة أحد مسؤولي “اللواء 51 _الجيش الحر”، الملقب “عمرو الكدور” مقتولاً على أيدي مسلَّحين مجهولين، في بلدة جنديرس جنوب غرب مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، وذلك بعد اختفائه منذ قرابة الـ 15 يوماً.

ـ قُتل مسلحان من فصيل “أحرار الشرقية _الجيش الحر”، إثر إطلاق النار عليهما من قبل مسلحين مجهولين، شمال مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي.

ـ وصل رتل أمريكي يضم عدّة آليات عسكرية من مناطق شرق الفرات إلى القاعدة العسكرية الأمريكية في قرية السعيدية غرب مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي.

ـ قامت آليات تابعة لفصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً، باقتلاع عددٍ كبيرٍ من أشجار الزيتون في قرية حمام جنوب غرب مدينة عفرين وعدة مناطق أخرى تابعة للمدينة بريف حلب الشمالي الغربي، بهدف فتح مساحات كبيرة لإنشاء معسكرات تدريب لمسلَّحيها، وفتح مقرات جديدة لها.

إدلب وريفها:

ـ اقتحم مسلحون مجهولون “مشفى الساحل التخصصي” بين قريتي خربة الجوز وعين بيضا بريف إدلب الجنوبي الغربي، واختطفوا مسؤول ما تسمى “مديرية صحة الساحل” التابعة للمجموعات المسلَّحة المدعو “خليل آغا”، وسرقوا إحدى سيارات المشفى، ما دفع “المديرية” المشفى إلى تعليق أعمالها.

ـ أطلق مسلحو “هيئة تحرير الشام” النار على تظاهرة خرجت في أحد المخيمات قرب معبر باب الهوى على الحدود السورية _التركية بريف إدلب الشمالي، ضد قرار “الهيئة” بنقل المخيمات إلى منطقة أخرى.

ـ انفجرت عبوة ناسفة في محيط مدينة جسر الشغور، بريف إدلب الجنوبي الغربي، دون ورود معلومات عن إصابات.

المصدر: الاعلام الحربي