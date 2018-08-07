عقدت قيادة محور ديالى في الحشد الشعبي وقيادة عمليات ديالى، الثلاثاء، اجتماعا أمنيا مشتركا في مقر عمليات هيئة الحشد الشعبي للتعاون في ملاحقة خلايا تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقال موقع الحشد الشعبي إن قيادة محور ديالى في الحشد الشعبي عقدت، اليوم، اجتماعا امنيا مشتركا مع قيادة عمليات ديالى في مقر عمليات هيئة الحشد الشعبي بحضور قائد عمليات ديالى وعدد من القادة الامنين في المحافظة. وأضاف الموقع أن الاجتماع شهد بحث اخر التطورات الامنية في المحافظة وزيادة التنسيق والتعاون الأمني في ملاحقة خلايا “داعش” مع التاكيد على حصر السلاح بيد الدولة وفرض سلطة القانون.

المصدر: موقع الحشد الشعبي