نفذ الحشد الشعبي، الثلاثاء، عملية امنية بحثا عن مطلوبين شرق محافظة كركوك. وقال موقع الإعلام الشعبي إن “قطعات اللواء الثاني والعشرون في الحشد من الفوج الاول والسادس وسرية الإسناد وبالتعاون مع قوات الشرطة الاتحادية باشرت بعملية امنية واسعه شرق كركوك حيث شملت قرى ( قرة قول _ الخاشوكة ووادي ابو خناجر ) وبعض المناطق الممتده لنهر الزاب الاسفل “.

واضاف الموقع ان “العملية انطلقت بعد ورود معلومات امنية واستخبارية بوجود تحرك للارهابيين الفارين من مواجهة الحشد الشعبي والقوات الامنية حيث اسفرت عن ضبط كدس للعتاد وعجلة مفخخة”.

المصدر: موقع الحشد الشعبي