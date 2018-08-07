بدعوة من الجمعيات الاهلية المنظمة للوقفة التضامنية في مدينة صور منبر الإمام الصدر الثقافي ، جمعية حواس الثقافية ، جمعية هلا صور الثقافية الإجتماعية ، جمعية الأكادميين ، جمعية كشافة الجراح ، جمعية التواصل اللبناني الفلسطيني وقفة تحت عنوان ( مدينة صور تتضامن مع فلسطين ) أقيمت أمام نصب الشهداء القادة في مدينة صور الوقفة التضامنية بحضور النائبين الحاج علي خريس عضو كتلة التنمية و التحرير و النائب السيد نواف الموسوي عضو كتلة الوفاء للمقاومة ، المطران شكرالله نبيل الحاج ، وفعاليات دينية وحزبية ونقابية ، وثقافية ، وإعلامية ، وحشد من ممثلي الفصائل الفلسطينية و الاحزاب ، والقوى الوطنية الاسلامية اللبنانية و الفلسطينية ، وممثلي الجمعيات الأهلية

بعد النشيدين الوطنيين اللبناني و الفلسطيني توالى على الكلمات كل من النائب علي خريس وأبرز ما ورد في كلمته :

‎”لطالما کنا في حرکة أمل دعاة وحدة و حراس حوار بین کافة الفصائل و القوی الفلسطینیة ، لأننا نٶمن بأن لا نصر دون وحدة و لا قضیة دون اتحاد، وأن طريق فلسطين لا تمر بالمفاوضات ولا بالقرارات الدولية كما قال إن اللغة الوحیدة مع العدو الصهیوني هي لغة الرصاص و الطریق الأقصر نحو فلسطین هو طریق المقاومة و الوحدة الفلسطینیة هي مسار النصر الحاسم”.

‎بعدها كانت كلمة النائب الموسوي الذي اشاد بنضالات الشعب الفلسطيني المقاوم للاحتلال الصهيوني لفلسطين ، مشددا على ضرورة و اهمية وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الصهيوني و مشروعه التدميري للعالم العربي و الاسلامي .

‎ثم كانت كلمات لكل من عضو المجلس الثوري الفلسطيني الحاج رفعت شناعه كلمة شكر فيها الجمعيات المنظمة لهذه الوقفة الوطنية القومية مع الشعب الفلسطيني ،كما القى كلمة المناضلين الاستاذ عباس جمعة ،وكلمة الجمعيات المنظمة للوقفة التضامنية القاها المهندس الاستاذ أحمد يونس ،هذا وقدم الحفل الاستاذ عبد فقيه رئيس جمعية التواصل اللبناني الفلسطيني .

المصدر: انترنت