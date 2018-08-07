استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية في الجيش اليمني واللجان الشعبية الثلاثاء تجمعات قوى العدوان السعودي الاميركي في محافظة الجوف والساحل الغربي.

وأوضح مصدر عسكري يمني أن “القوة الصاروخية أطلقت صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات المنافقين في وادي الحجل بمديرية المصلوب بالجوف، محققة إصابات مباشرة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم”.

وأضاف المصدر أن “مدفعية الجيش واللجان دكت تجمعات الغزاة والمنافقين في التحيتا بالساحل الغربي ومصرع عدد منهم”، وأكد “استمرار العمليات العسكرية في مختلف محافظات الجمهورية حتى يتم تطهيرها من قوى الغزو الأمريكي السعودي والمنافقين المرتزقة”.

المصدر: موقع انصار الله