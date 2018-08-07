أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نائب وزير الدفاع الروسي فريق أول الكسندر فومين، قد ناقش مع سلطات باكستان الأمن الإقليمي والتعاون في المجالات العسكرية والعسكرية الفنية.

وقالت الوزارة في بيان لها الثلاثاء “ناقش الاجتماع بالتفصيل طيف واسع من التعاون العسكري الثنائي الروسي الباكستاني، بما في ذلك التعاون حول أنواع وأشكال القوات المسلحة الروسية”.

وأضاف البيان “جرى تبادل حيوي في وجهات النظر حول قضايا الأمن الإقليمي ووضع وآفاق التعاون الثنائي في المجالات العسكرية والفنية- العسكرية وتم تأكيد تعميق الحوار وتطوير الاتصالات في مجال الدفاع”.

المصدر: سبوتنيك