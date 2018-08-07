استقبل مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف الثلاثاء وفدا من حركة “الجهاد الإسلامي” برئاسة نائب الأمين العام للحركة زياد النخالة،، حيث جرى البحث في الاوضاع العامة في قطاع غزة وباقي الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها “خلال المحادثات جرى تبادل شامل للآراء حول العديد من القضايا المتعلقة بتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، بما في ذلك تطور الوضع في قطاع غزة وما حوله”.

وأكد الجانب الروسي على “أهمية التوصل السريع إلى توافق فلسطيني شامل داخل منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، كشرط أساسي لتحقيق تطلعاته في إقامة دولة فلسطين المستقلة على أساس قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وكذلك مبادرة السلام العربية”.

المصدر: سبوتنيك