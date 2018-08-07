التقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، اليوم، نظيره الكوري الشمالي ري يونغ هو، تزامنا مع اعادة الولايات المتحدة فرض عقوباتها على الجمهورية الاسلامية.

واستقبل ظريف نظيره الكوري الشمالي الى جانب وفد من المسؤولين في وزارة الخارجية في طهران، لكن لم يتم الادلاء بأي تصريح للصحافيين.

ويقوم ري بزيارة لطهران تستغرق يومين، ويرتقب ان يلتقي الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني غدا.

وأوردت وكالة “فارس” للانباء ان الطرفين بحثا في “العلاقات الثنائية ومسائل إقليمية في الشرق الاوسط” من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وتتزامن الزيارة مع إعادة فرض العقوبات الاميركية على إيران بعدما انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى الكبرى في أيار.

المصدر: وكالات