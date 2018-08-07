صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي: ” في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لتوقيف أفراد عصابات تجارة وترويج المخدرات، ومن خلال عمليات الرصد الدقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة عند الساعة 21:30 من تاريخ 6/8/2018، من توقيف أحد أبرز مروجي المخدرات وتجار الأسلحة في محيط مخيم الرشيدية، ويدعى هـ.س. (مواليد عام 1989، فلسطيني).

وقد تبين أنه من أصحاب السوابق ومطلوب للقضاء بموجب /6/ مذكرات وأحكام عدلية بجرائم إتجار وترويج وتعاطي المخدرات، وإطلاق النار. والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية