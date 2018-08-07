استشهد مواطن يمني متأثرا بجراح خطيرة أصيب بها إثر غارة لطيران العدوان السعودي الاميركي على اليمن استهدفت منازل المواطنين في مديرية المحابشة بمحافظة حجة.

وأوضح مصدر أمني يمني أن “طيران العدوان الأمريكي السعودي الغاشم شن غارة على منزل مواطن في منطقة بني حيدان مديرية المحابشة يوم أمس الاثنين، ما أدى إلى إصابة خمسة مواطنين استشهد أحدهم على إثرها اليوم”.

وأدان المصدر “استمرار العدوان السعودي في استهداف منازل المواطنين وممتلكاتهم منذ أكثر من ثلاثة أعوام مرتكبا أبشع الجرائم بحق الأطفال والنساء”.

المصدر: موقع انصار الله