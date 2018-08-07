كشف عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” في فلسطين موسى دودين عن “العرض المقدم لحركته لعقد اتفاق مع العدو الاسرائيلي لفك الحصار عن القطاع غزة المحاصر”. وقال إن “كل ما هو معروض حاليا يتمحور حول ما سيتم تقديمه من حاجات إنسانية لفك الحصار دون الحديث عن أي تنازلات سياسية”.

وأضاف دودين في حديث له الثلاثاء “إذا كان هناك شيء سيكون ثمة تهدئة بإجماع وطني فلسطيني بالتشاور مع الفصائل الفلسطينية”، وأكد أن “حماس تريد فك الحصار عن الفلسطينيين في قطاع غزة”، وشدد على أن “هذا حق لهم ولا يوجد ثمن مقابل ذلك”.

وحول صفقة تبادل الأسرى، قال دودين “مستعدون للبدء في مفاوضات صفقة تبادل على أساس الإفراج عن الأسرى اللذين أعيد اعتقالهم ومن ثم مستعدون للبدء في عملية تبادل مشرفة يشعر الأسرى بالحرية من خلالها”.

وأشار دودين إلى أن “هذه العملية ليست لدى حركة حماس أو المقاومة لوحدهابل هي عملية بين طرفين وبمفاوضات غير مباشرة ونأمل إنجازها”، وأوضح أن “الصفقة ليست قريبة وتحتاج بعض الوقت”.

المصدر: فلسطين اليوم