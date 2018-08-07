أعلنت الخارجية التركية أن وفدا برئاسة نائب وزير الخارجية التركي سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأميركية، وذلك على خلفية الخلافات التي نشبت بين البلدين مؤخرا.

وقالت الخارجية التركية في بيان لها الثلاثاء إن “وفدا برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونل سيزور واشنطن”.

من جهتها، قالت مصادر تركية إن “وفدا من مسؤولين أتراك سيتوجه إلى واشنطن خلال يومين لمناقشة الخلاف الدائر بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي”، ولفتت الى ان “أنقرة وواشنطن توصلتا إلى اتفاقات مسبقة بشأن قضايا معينة”.

وتدهورت العلاقات بين البلدين بسبب خلافات بشأن الازمة السورية ومحاكمة القس الأميركي أندرو برانسون بتهم بالإرهاب.

المصدر: سبوتنيك