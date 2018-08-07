أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن “موسكو مستاءة من خطوات واشنطن استئناف فرض العقوبات ضد طهران”، وأعربت عن “استنكارها لهذه الخطوة الآحادية”.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها الثلاثاء “نشعر باستياء عميق من خطوات الولايات المتحدة لاستئناف فرض العقوبات الوطنية ضد إيران”، ولفت الى ان “فرض الحزمة الأولى من القيود الأمريكية تهدف إلى تعطيل تنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة والتي خرجت منها واشنطن بشكل أحادي في 8 أيار/مايو”، واعتبرت ان “هذا مثال حي على استمرار واشنطن في انتهاك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 وانتهاك القانون الدولي”.

وأضاف البيان “ندين أية عقوبات أحادية الجانب تتجاوز قرارات مجلس الأمن الدولي خاصة عندما يكون تطبيقها خارج الحدود الإقليمية ويؤثر على مصالح دول ثالثة كما هو الحال بالنسبة للقيود الأميركية الحالية ضد إيران”، وتابع “سنفعل كل ما هو ضروري للحفاظ على خطة العمل المشتركة الشاملة وتنفيذها بالكامل فنحن نتخذ التدابير المناسبة لحماية التجارة والتعاون الاقتصادي مع إيران على المستوى الوطني”.

وشددت الخارجية الروسية على “اننا نواصل العمل مع جميع الشركاء في خطة العمل المشتركة الشاملة لتطوير القرارات الجماعية، التي تهدف إلى الحفاظ عليها وتوسيع التجارة الدولية والتعاون المالي مع إيران والتي أقرها وزراء خارجية دول الأعضاء في خطة العمل المشتركة الشاملة في بيان بعد اجتماع اللجنة المشتركة يوم 6 تموز/يوليو”، واضافت “نعتقد أن هذا العمل يصب في مصلحة المجتمع الدولي بأسره”.

المصدر: سبوتنيك