قتل ما لا يقل عن ثلاثة جنود وضابط واحد من الجيش الهندي خلال اشتباكات مع مسلحين في ولاية جامو وكشمير.

وقالت مصادر هندية “حصل الاشتباك في الصباح الباكر عندما حاولت مجموعة تضم ما لا يقل عن 8 مسلحين التسلل إلى الأراضي الهندية من الجزء الباكستاني لكشمير وكشفهم العسكريون في الوقت المناسب وتبادلوا معهم إطلاق النار”.

وأشارت المصادر الى انه “خلال الاشتباك تم القضاء على إرهابيين اثنين وتمكن الآخرون من الفرار إلى الغابة”، وتابعت “يقوم الجيش في الوقت الحالي بتمشيط المنطقة بحثاً عن المسلحين ويبقى من غير المعلوم لأي تنظيم متطرف في المنطقة ينتمي هؤلاء المسلحون”.

المصدر: سبوتنيك