شجبت جبهة العمل الاسلامي خلال اجتماعها الدوري بمقرها الرئيسي في بيروت “محاولة الاغتيال الفاشلة الآثمة التي تعرض لها الرئيس الفنزويلي “نيكولاس مادورو” في العاصمة كراكاس”، معتبرة “أن تلك المحاولة البشعة إضافة إلى الحصار الاقتصادي لن يثنيا الشعب الفنزويلي والرئيس “مادورو” عن متابعة مسيرة النضال ضد التسلط والإمبريالية الاميركية”.

ولفتت إلى “أن إدارة الشر الاميركية تحاول بائسة يائسة إخضاع الشعب الفنزويلي والشعوب الحرة في اميركا اللاتينية والجنوبية وفي كل أنحاء العالم، خصوصا الدول والشعوب التي تساند القضية الفلسطينية المحقة”.

وأشادت الجبهة “بالمواقف المشرفة للرئيس مادورو في هذه القضية، مؤكدة” تضامنها الكامل مع الشعب الفنزويلي الحر ضد هذه المحاولة الرهيبة والجبانة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام