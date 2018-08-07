جددت سورية تضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة السياسات العدوانية للإدارة الأمريكية، وذلك بعد قرار الأخيرة إعادة فرض عقوبات اقتصادية على طهران. وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية، في تصريح لوكالة “سانا”، “تدين الجمهورية العربية السورية بشدة قرار الإدارة الأمريكية إعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران”.وأضاف المصدر أن “هذه الإجراءات أحادية الجانب وغير المشروعة بموجب القانون الدولي جاءت لتؤكد نزعة الهيمنة والغطرسة لسياسات الإدارة الأمريكية، بعد أن فقدت مصداقيتها أمام العالم أجمع بانسحابها من الاتفاق النووي مع إيران والذي قوبل بانتقادات واسعة حتى من جانب حلفاء واشنطن”.

وختم المصدر بالتأكيد على أن الجمهورية العربية السورية “إذ تجدد تضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة السياسات العدوانية للإدارة الأمريكية، فإنها واثقة أن إيران قيادة وحكومة وشعبا ستتمكن من التغلب على كل الآثار المترتبة على هذه الإجراءات للإدارة الأمريكية”.

المصدر: وكالة سانا - سوريا