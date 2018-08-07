تشير الأبحاث الحديثة إلى أن البكتيريا المفيدة التي تحتوي عليها بعض الأطعمة وتتحلل في الأمعاء يمكن أن تلعب دوراً في تحسين المزاج والصحة العقلية.

وتقول الأبحاث إن واحداً من كل ستة أشخاص في العالم يعاني حالياً من حالة صحية عقلية مثل القلق أو الاكتئاب، ولكن أثناء علاج مثل هذه الحالات، غالباً ما يتم تجاهل أمر هام، وهو كيف يمكن أن يؤثر ما تأكله وتشربه على مزاجك وصحتك العقلية.

وتشير الأبحاث الحديثة إلى أن وجود المزيد من البكتيريا المفيدة في الأمعاء يمكن أن يساعد إلى حد كبير في تعزيز المزاج والقدرة على التعامل مع التوتر وخفض القلق والاكتئاب.

ويشرح الباحث ميغان أرول الرابط بين الدماغ والأمعاء على النحو التالي: عندما نتحدث عن تفاعلات القناة الهضمة الدماغية، غالباً ما يشار إلى الدماغ الفعلي باسم “الدماغ الكبير” والجهاز العصبي المعوي في القناة الهضمية “الدماغ الصغير”، يعمل الدماغ الكبير لموازنه الجهاز الهضمي والشهية والسيطرة على الوزن. بينما تعمل تريليونات البكتيريا المفيدة التي تعيش في أمعائنا بشكل فعال على تحسين الصحة الجسدية والذهنية بشكل لا يدعو للشك”.

المصدر: اخبار الان