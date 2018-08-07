استنكر رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد علي أعمال العنف وتدمير الممتلكات التي يشهدها إقليم الصومال الإثيوبي (أوغادين)، شرقي البلاد، منذ السبت الماضي، داعياً إلى إنهائها سريعاً. وقال آبي أحمد إن أعمال العنف وتدمير الممتلكات التي شهدتها مدينتي دريداوا وجقجقا “أمر يؤسف له” . ويشهد إقليم الصومال الإثيوبي، منذ السبت، أعمال عنف على خلفية خروج قطاع واسع من المواطنين مطالبين بتنحي حاكم الإقليم عبدي عمر. والإثنين، أمرت الحكومة الإثيوبية الجيش والشرطة الفيدرالية بالتدخل السريع في إقليم الصومال الإثيوبي للتصدي لأعمال العنف.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية أحمد شيدي، في تصريح صحفي، إن الحكومة أصدرت أوامر للجيش والشرطة الفيدرالية بـ”التدخل في الإقليم لاستعادة الاستقرار وحفظ الأمن والنظام الدستوري”. وأضاف أن الأمر جاء بناءً على طلب من الإقليم بتدخل الحكومة الفيدرالية عقب اندلاع أعمال عنف وشغب، دون مزيد من التفاصيل. وبين أن القوات التي “ستدخل إقليم الصومال ستبدأ عملياتها فورا بعد صدور الأوامر لها”. وشدد المتحدث على أن “المتورطين في أعمال العنف والتخريب بالإقليم سيواجهون العدالة”.

المصدر: وكالة انباء الأناضول