زار رئيس “الحزب اللبناني الواعد” فارس فتوحي، في اطار متابعته ملف النازحين، المسؤول عن ملف النازحين في حزب الله النائب السابق نوار الساحلي وعضو المجلس السياسي محمد الخنسا، وعرض معهما الملف، ومشروع حزبه “للمساهمة في الاسراع في العودة الطوعية والآمنة”.

وأثنى فتوحي على “مبادرة حزب الله في فتح مراكز لاستقبال طلبات النازحين الراغبين في العودة إلى بلادهم”، مشيرا إلى “ضرورة تعميم هذه التجربة على المناطق اللبنانية كافة”، لافتا إلى أن “الحزب اللبناني الواعد يبدي اهتمامه واستعداده لنقل هذه التجربة إلى مناطق لبنانية عديدة”.

وتمنى على “القوى المحلية والمجتمعية التعاون في سبيل المساهمة في الاسراع في العودة الطوعية”، داعيا اللبنانيين الى “تلقف هذه المبادرة والمساعدة في تحقيقها، الى حين اتخاذ الحكومة الخطوات اللازمة لتسهيل العودة الآمنة والطوعية”.

ولفت إلى أن “لبنان لم يعد يحتمل كلفة النزوح المادية والمعنوية، ولذا لا بد من وقوف اللبنانيين يدا واحدة لمساعدة السوريين على العودة آمنين إلى بلداتهم، وخصوصا أن الفرصة مؤاتية لكي يترفع اللبنانيون عن خلافاتهم الضيقة ويتعاملوا بمسؤولية مع هذه المسألة المصيرية التي قد تهدد مستقبل أبنائهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام