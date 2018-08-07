يعتبر العلماء أن هناك أسبابا كثيرة لتشكل الهالات السوداء حول العين.

أكد العلماء أن عددا كبيرا من الأشخاص يملكون هالات سوداء حول أعينهم، وهي نتيجة، أولا، لقلة النوم والاهتمام الكبير بالعمل.

وأشار العلماء إلى أن الهالات السوداء حول العين تحدث نتيجة لتراكم الدم بعد تمزق الأوعية، حيث تتواجد هذه الأوعية بشكل كبير تحت الأعين، وفق موقع “وان”.

وهناك أسباب أخرى لتشكل الهالات السوداء حول العين، منها التقدم في العمر، وكذلك أمراض الكلى وأمراض الجهاز القلبي الوعائي.

ويوصي الخبراء، عند الإصابة بالهالات السوداء حول العين مراجعة الطبيب المختص، والخضوع للإجراءات اللازمة للتخلص منها.

المصدر: سبوتنيك