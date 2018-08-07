التلفزيون السوري: عودة مئات الأهالي إلى بلداتهم في جباتا الخشب، طرنجة وأوفانيا بريف القنيطرة بعد تحريرها وإزالة الألغام – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2018 - 12:14
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التلفزيون السوري: عودة مئات الأهالي إلى بلداتهم في جباتا الخشب، طرنجة وأوفانيا بريف القنيطرة بعد تحريرها وإزالة الألغام
منذ 31 mins
7 August، 2018
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