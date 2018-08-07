أعلنت دار الكتب والوثائق القومية المصرية استعادة مخطوط “المختصر في علم التاريخ” للمؤلف محيي الدين الكافيجي، بعد نحو 50 عاما من اختفائه.

وظهر المخطوط في صالة بيع في العاصمة البريطانية لندن، في أبريل الماضي، بحضور وزير الثقافة المصري إيناس عبد الدايم، ورئيس دار الكتب والوثائق هشام عزمي.

وقدمت وزيرة الثقافة المصرية خلال مؤتمر صحفي، الشكر لرئيس دار الكتب وفريق العمل على تحركاتهم والمفاوضات مع صالة البيع والمالك حتى استعادة المخطوط مرة أخرى، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي تستجيب فيها دار بيع لإعادة مقتنى كهذا، مثمنة جهود وزارة الخارجية في إعادة المخطوط.

وأكد رئيس دار الكتب والوثائق في مصر أن هذا المخطوط له خصوصية، إذ هو منسوخ بعد 8 أيام فقط من كتابة النسخة الأصلية بيد الكافيجي، ويعد المؤلف التاريخي الوحيد المستوفي للجانبين التاريخي والتطبيقي.

المصدر: روسيا اليوم