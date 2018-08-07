أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، اليوم الثلاثاء، إن بلادها ستظل تدافع عن حقوق الإنسان ، رغم طرد السفير الكندي من السعودية ، وجاء ذلك وفقا ما أوردته قناة ” سي بي سي”.

وقالت فريلاند في مؤتمر صحفي : ان “كندا راضية عن مواقفها، وستدافع دائما عن حقوق الإنسان بما فيها حماية حقوق المرأة .هذا الموقف لن يتغير ” مضيفة، أن سفارة كندا في الرياض ستبقى مفتوحة ، والخدمات القنصلية ستقدم وفقا النظام السابق.

ووفقاً للقناة التلفزيونية ، أجابت فريلاند في معرض ردها على بيان وزارة التعليم السعودية بانها تخطط لنقل آلاف الطلاب الذين حصلوا على منح دراسية في كندا إلى دول أخرى ، قائلة ” سيكون من المؤسف حرمان الأطفال من فرصة الدراسة” في كندا.

المصدر: وكالة سبوتنيك