وجه الحزب الشيوعي اللبناني، برقية تضامن مع الرئيس والشعب الفنزويلي المقاوم، استنكارا لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس وفنزويلا مساء السبت.

وفيما يلي نص البرقية “يستنكر الحزب الشيوعي اللبناني محاولة الاغتيال المجرمة التي تعرض لها رئيس الجمهورية خلال العرض العسكري، ويعلن عن تضامنه الكامل مع الشعب والدولة في فنزويلا بوجه الأحقاد الأميركية المستمرة وسعيها لقلب النظام البوليفاري بكافة الاساليب خلافا لإرادة الشعب الفنزويلي.

ويؤكد حزبنا على وقوفه ضد كل أشكال الحروب والتدخلات الإمبريالية وكافة أشكال الحصار والعقوبات والتدخلات ضد الشعب الفنزويلي وكل شعوب العالم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام