أعلنت أستراليا الثلاثاء أنها دعت كوريا الشمالية خلال اجتماع نادر بين دبلوماسيين من البلدين، إلى العمل على إحراز تقدم في ما يتعلق بملف رفات 43 جنديا أستراليا فقدوا أيام الحرب الكورية (1950-1953).

وقاتل نحو 17 ألف أسترالي في كوريا في إطار قوة الأمم المتحدة المتعددة الجنسيات التي كانت تدافع عن الجنوب في مواجهة الكوريين الشماليين.

وفي المجموع. قتل 340 جنديا وأصيب 1216 بجروح. ولا يزال هناك 43 أستراليا مفقودين وتعتبرهم أستراليا في عداد القتلى.

وقد تطرقت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب إلى هذه القضية مع نظيرها الكوري الشمالي ري يونغ هو، خلال منتدى أمني في سنغافورة في نهاية هذا الأسبوع.

بعد أيام من إعادة بيونغ يانغ رفات 55 جنديا أميركيا إلى الولايات المتحدة.

وأضافت “لقد عرضنا مساعدة من جانب أطباء شرعيين وخبراء، من أجل استعادة جثث الجنود الأستراليين. وقد أحيط علما بذلك” نظيرها الكوري الشمالي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية