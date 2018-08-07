أعرب رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط عن ادانته الشديدة لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو السبت الماضي خلال عرض عسكري في العاصمة الفنزويلية كركاس.

وأكد الرئيس المشاط في برقية بعثها للرئيس مادورو عن تضامن اليمن مع الرئيس الفنزويلي وحكومته والشعب الفنزويلي الصديق، مؤكدا أن محاولات اغتيال زعماء الدول المناهضة للمشاريع الأمريكية والصهيونية في العالم ظاهرة متكررة.

وعبر رئيس المجلس السياسي الأعلى عن تمنياته للرئيس الفنزويلي موفور الصحة، مهنئا الشعب الفنزويلي على سلامة الرئيس وطاقم حكومته، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

كما أكد الرئيس المشاط وقوف اليمن إلى جانب الشعب والقيادة الفنزويلية، لافتا إلى عمق العلاقات بين البلدين الصديقين.

وأشاد بالدور الذي تقوم به فنزويلا في التضامن مع الشعوب المستضعفة ومناهضة قوى الهيمنة والاستكبار العالمي وعلى رأسها أمريكا.

المصدر: يمن برس