قتل جندي فنزويلي وأصيب اثنان آخران في انفجار لغم مضاد للأفراد أثناء تسييرهم دورية على الحدود مع كولومبيا الأحد، وفق ما ذكر بيان رسمي الإثنين.

وقع الحادث في منطقة كاتاتومبو في ولاية زوليا، بحسب ما أوضحت القيادة العسكرية في المنطقة. وأضافت أن الجنود كانوا “يبحثون عن عناصر تنتمي إلى جماعات عنيفة”، من دون أن توفر مزيدا من التفاصيل.

يأتي هذا الحادث في وقت تشهد العلاقات بين فنزويلا وكولومبيا توترا، فقد اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس الذي يقول إنه كان “هدفا” لمحاولة “اغتيال” السبت، نظيره الكولومبي خوان مانويل سانتوس بالمسؤولية المباشرة عما حصل، فيما وصفت بوغوتا هذا الاتهام بأنه “عبثي”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية