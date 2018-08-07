أعلنت حكومة كوريا الجنوبية أن الكوريتين وضعتا قائمة بأسماء العائلات التي فرقتها الحرب الكورية، على أن تجتمع أفراد هذه العائلات لفترة وجيزة هذا الشهر بعد عقود من الافتراق.

واتفق البلدان في يونيو الماضي على استئناف لم شمل العائلات التي فرقتها الحرب (1950-1953) بعد اجتماع مهم بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي-ان في أبريل الماضي.

ووفقا لوزارة التوحيد الكورية الجنوبية، فإن 93 شخصا من كوريا الجنوبية سيشدون الرحال إلى منتجع ماونت كومغانغ في كوريا الشمالية للقاء أقاربهم، فيما سيلتقي 88 من مواطني كوريا الشمالية أقاربهم الجنوبيين في المنتجع ذاته في الفترة من الـ 20 حتى الـ 26 أغسطس الجاري، ويشكل من هم في الثمانينات من العمر أكثر من نصف المشاركين.

وتفرق الملايين من أفراد العائلات خلال النزاع الذي رسخ تقسيم الكوريتين اللتين لا تزالان في حالة حرب، ولم يتبق سوى نحو 57 ألف شخص على قيد الحياة ممن سجلوا أسماءهم عند الصليب الأحمر الكوري الجنوب للقاء أقاربهم.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية