أشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية التابعة لمديرية الطيران المدني اللبناني الى ان طقس الثلاثاء في لبنان هو غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

الحالة العامة:

طقس صيفي معتدل الحرارة ورطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين القادمين، يتحول تدريجياً الى حار نسبياً اعتباراً من يوم الأربعاء.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيّا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

الأربعاء: غائم جزئيّاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية وضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح أحياناً.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارًا، جنوبية ليلاً، سرعتها بين ١٥ و٣٥ كلم/س.

الانقشاع: متوسّط على السّاحل، يسوء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٦٠ و٨٠ %.

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

حرارة سطح الماء: ٢٩°م.

الضغط الجوي: ٧٥٧ ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية