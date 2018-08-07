يستقبل دونالد ترامب نهاية آب/اغسطس في البيت الابيض الرئيس الكيني اوهورو كينياتا ليكون بذلك ثاني مسؤول في افريقيا السوداء يستقبله الرئيس الاميركي بعد الرئيس النيجيري محمد بخاري، وفق ما اعلن البيت الابيض الاثنين. وزيارة كينياتا مقررة في 27 اب/اغسطس، وفق ما قالت الرئاسة الاميركية في بيان.

واضاف البيان ان كينيا “شريك اساسي للولايات المتحدة” و”بطلة للسلام والاستقرار في افريقيا”، موضحا ان الرئيسين سيبحثان التبادل التجاري والاستثمارات اضافة الى الملف الامني.

واستقبل ترامب بخاري في نيسان/ابريل، وكان زاره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العام الفائت.

ويأتي اعلان الزيارة في وقت تحيي كينيا وتنزانيا الثلاثاء الذكرى العشرين للاعتداءات على السفارتين الاميركيتين في نيروبي ودار السلام والتي عكست ظهور تنظيم القاعدة على الساحة الدولية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية