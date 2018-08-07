قتل ثلاثة عسكريين بورونديين واصيب خمسة آخرون ليلة الاحد الاثنين في مستنقعات روكوكو على بعد نحو 15 كلم من بوجمبورا عاصمة بوروندي، بحسب ما افادت مصادر متطابقة.

وافادت جمعية “اس او اس ميديا بوروندي” التي تضم صحافيين مستقلين، ان هذا الكمين الذي استهدف آلية للجيش وقع عند الساعة 22.00 بالتوقيت المحلي (20.00 ت غ) في اقليم غيهانغا في ولاية بوبانزا.

وقال مصدر في شرطة بوروندي طلب عدم كشف اسمه إن “شاحنة كانت متوجهة الى موقع للجيش قرب مستنقعات روكوكو، وهي تقل نحو عشرة جنود، تعرضت لكمين نصبته لها مجموعة مسلحة مجهولة”.

وتابع المصدر نفسه “قتل ثلاثة جنود على الفور في مكان الحادث في حين اصيب خمسة آخرون بينهم ثلاثة بحالة الخطر”، مضيفا ان المهاجين “اختفوا على الفور”. ولم يؤكد اي مصدر رسمي بعد وقوع كمين.

وتقع مستنقعات روكوكو على مقربة من الحدود مع جمهورية الكونغو الديموقراطية، وهي تستخدم قاعدة خلفية لفصيل من المتمردين البورونديين الهوتو بقيادة الجنرال الويس نزابامبيما.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية