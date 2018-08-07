أعلن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، أن إندونيسيا أعادت يختا فاخرا يرتبط بالفضيحة المالية الخاصة بالصندوق السيادي “1 ام دي بي”، والمتهم بها رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق.

وكتب محمد، الذي يقوم بجولة في اليابان، على صفحته على “فيسبوك”: “إننا سعداء بتسليم إندونيسيا اليخت لنا”.

فيما أكد متحدث باسم مكتب مهاتير، أن اليخت سيصل إلى “بورت كلانج” غرب العاصمة كوالالمبور خلال الساعات 48 المقبلة.

وشكر مهاتير الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو على تعاونه.

وتربط ماليزيا وإندونيسيا علاقات قوية، إذ زار مهاتير جاكرتا في يونيو الماضي، في أول جولة رسمية له في المنطقة بعد فوزه المفاجئ في الانتخابات الأخيرة متغلبا على رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق.

ووفقا لوزارة العدل الأمريكية، فقد قام عدد من كبار مسؤولي الصندوق السيادي وشركائهم باختلاس 4.5 مليارات دولار، واشتروا أصولا بقيمة 1.7 مليار دولار بهذه الأموال المسروقة، ويسعى مسؤولون أمريكيون إلى استعادتها.

وصادرت السلطات الإندونيسية اليخت الفاخر بعد طلب من وزارة العدل الأمريكية التي تحقق في اتهامات بعمليات اختلاس واسعة من صندوق “1 ام دي بي”.

ووجهت إلى نجيب ميقات، الذي أنشأ الصندوق السيادي في 2009، وشغل منصب رئيس مجلسه الاستشاري، تهم الفساد في ماليزيا في يوليو الماضي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية